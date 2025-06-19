19/06/2025 07:54

【中東戰火】特朗普開戰情室會議，美國據悉最快24小時內攻伊

《經濟通通訊社19日專訊》美國總統特朗普周三（18日）召開了戰情室會議，討論中東局勢。《華爾街日報》同日稱，特朗普周二（17日）就已批准了打擊伊朗，最快在24小時內攻伊，但沒有給出最終授權，是要觀察伊朗會否滿足他放棄核計劃的要求。



特朗普會後在橢圓形辦公室對在場的記者說：「我知道要做甚麼，我就喜歡在最後期限的前一秒做最終決定，因為情況瞬息萬變，戰爭更是如此。」他當天較早前被記者問及是否在考慮空襲伊朗時說：「我可能會這麼做。我可能不會這麼做。」



不願透露姓名的華府官員表示，特朗普私下向盟友表示，伊朗若不投降美國就會參與攻擊，最快可能就在周三晚間動手。



伊朗外交部長阿拉格齊在社交媒體發帖稱，他的國家仍然「致力於外交」，且從未尋求過、也永遠不會尋求獲得核武器。(jf)