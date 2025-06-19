19/06/2025 08:07

【中東戰火】哈梅內伊：不接受無條件投降，美軍事干預將承受後果

《經濟通通訊社19日專訊》伊朗最高領袖哈梅內伊周三（18日）表明，伊朗不會接受美國總統特朗普提出無條件投降要求，絕不接受任何強加的和平或戰爭。他說美國人應該知道，任何美國軍事干預無疑都會帶來無法彌補的損失。



哈梅內伊在電視講話中表示，伊朗絕不會對領土上遭受的任何襲擊視而不見，絕不原諒以色列對伊朗領空的侵犯，以方犯下嚴重錯誤，將會受到懲罰，軍隊已經做好充分準備。他又說，了解伊朗及其歷史的人永遠不會用威脅語言向伊朗講話，因為伊朗不會投降。



*伊朗全國大範圍斷網*



伊朗在當地時間周三傍晚起，全國大範圍互聯網中斷。伊朗信息和通訊部發表聲明稱，由於以色列把伊朗通信網絡用於軍事目的，當局決定對用戶接入伊朗境內互聯網實施臨時管制，此舉旨在防止敵人威脅公民的生命和財產安全。



以色列戰機連夜空襲伊朗多處，數千名民眾逃離德黑蘭，據報美國總統特朗普正考慮加入以色列，打擊伊朗核設施。特朗普較早時說，正失去耐性，又說知道哈梅內伊的藏身地點，但暫時不會殺死他。(jf)