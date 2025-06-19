19/06/2025 08:10

【美國議息】鮑威爾：關稅效應將推高通脹，貿易及財政前景不確定

《經濟通通訊社19日專訊》聯儲局主席鮑威爾於會後記者會明確指出，現時美國經濟整體仍屬穩健，但貿易政策及財政政策前景充滿不確定性，尤其近期加徵關稅將令通脹壓力更為頑固。



鮑威爾坦言，雖然短期內美國就業市場依然穩定，失業率維持低位，大部分長期通脹預期與聯儲局目標一致，但近期商品通脹已有上揚跡象，主要受特朗普政府新一輪關稅政策影響。鮑威爾預期，隨著關稅效應逐步傳導，今夏美國商品價格將進一步上升，尤其個人電腦、影音設備等進口產品已出現明顯漲價。



他指出，關稅對通脹的影響具滯後性，現時零售市場不少貨品仍屬關稅實施前進口，預計未來數月將有更多企業把關稅成本轉嫁予消費者，推動物價持續攀升。鮑威爾強調，這將令聯儲局在實現充分就業及維持價格穩定的雙重目標之間面對更大壓力。



聯儲局最新經濟預測顯示，2025年美國GDP增速預計僅1.4%，失業率將升至4.5%，通脹率上調至3.1%，均較3月預測顯著惡化。鮑威爾重申，當前政策立場審慎，將密切觀察關稅傳導及中東局勢對經濟和通脹的進一步影響。(kk)