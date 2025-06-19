19/06/2025 10:58

【中東戰火】美媒：特朗普傾向同意摧毀伊朗福爾多核設施

《經濟通通訊社19日專訊》據美國廣播公司(ABC)周三（18日）引述消息人士報道，美國總統特朗普越來越傾向於同意摧毀伊朗福爾多核設施。



知情人士還透露，伊朗重兵防守的福爾多核設施深藏山體內部，軍事專家普遍認為只有最具威力的巨型鑽地炸彈才能將其摧毀。



報道還提到，特朗普試圖讓美國副總統萬斯與「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營進行接觸，以了解他們對美國打擊伊朗將會有何反應。目前該陣營在美國攻擊伊朗問題上嚴重分裂。



本來支持特朗普的共和黨國會眾議員格林和著名媒體人卡爾森，公開表示反對美國捲入。但鷹派的共和黨國會參議員克魯茲和格雷厄姆主戰。



*伊朗再發射高超音速導彈*



此外， 以色列國防軍周四（19日）用波斯語發布警告，呼籲伊朗阿拉克和坎達布核設施區域附近的所有人立即撤離，以軍正在上述區域行動，留在該地區會危及生命。



另一方面，伊朗革命衛隊表示，周三夜間向以色列發動了第12波導彈襲擊，包括發射了兩枚「泥石」(Sejjil)超重型彈道導彈，以及法塔赫高超音速導彈。伊朗通訊社還表示，伊朗最高領袖哈梅內伊的官邸遭以色列襲擊的說法是謠傳。(jf)