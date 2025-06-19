19/06/2025 13:11

【外圍經濟】日本製鐵與美鐵達最終協議，承諾保留美國本土營運

《經濟通通訊社19日專訊》日本製鐵(US.NISTF)與美國鋼鐵(US.X)據報已就合作夥伴關係達成最終協議，標誌兩大鋼鐵企業的戰略聯盟邁入新階段。



根據協議內容，美國鋼鐵公司將繼續保留「U.S. Steel」品牌名稱，總部設於賓夕法尼亞州匹茲堡，並承諾維持現有產能，所有鋼鐵產品將繼續於美國本土開採、冶煉及製造，以全力滿足美國市場需求。



此外，協議明確規定，美國鋼鐵公司董事會大多數成員將為美國公民，確保企業治理與美國利益緊密相連。日本製鐵亦承諾，不會阻礙或干涉美國鋼鐵根據美國法律所採取的任何貿易行動，保障其自主經營權。



雙方計劃至2028年合共在美國鋼鐵產業投資約110億美元，重點用於技術升級、產能擴充及智能製造，進一步鞏固美國鋼鐵產業鏈安全與全球競爭力。(jf)