19/06/2025 14:53

【特朗普新政】鮑威爾拒減息激怒特朗普，直問「我能當主席嗎？」

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局第四度維持利率不變，再次激怒總統特朗普。他周三（18日）公開批評聯儲局主席鮑威爾，稱對方表現「一塌糊塗」，質問：「我能當聯儲局主席嗎？」



特朗普在白宮對記者表示：「或許我該去聯儲局工作，法律允許我任命自己當聯儲局主席嗎？我肯定比現在這些人幹得出色得多。」



他續稱：「他還有九個月就自然卸任，謝天謝地終於要到期了。我絕不會再次提名他，拜登卻選擇讓他連任。」今年早些時候，特朗普曾因聲稱「迫不及待想解雇鮑威爾」引發市場震盪。



在聯儲局公布議息決定前，特朗普亦曾嘲諷鮑威爾說：「我管他叫『慢半拍鮑威爾』，因為他永遠後知後覺。說真的，你們回顧歷史就會發現，我的判斷每次都百分之百正確，而他總是犯錯。」(jf)