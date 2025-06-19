19/06/2025 16:16

【中東戰火】以軍轟炸伊朗阿拉克重水反應堆，據稱未造成輻射洩漏

《經濟通通訊社19日專訊》伊朗國營電視台報道，以色列周四轟炸了伊朗阿拉克的重水反應堆，伊朗報道稱事件沒有造成任何輻射危險，而且襲擊發生前已疏散人群。



阿拉克重水反應堆位於德黑蘭西南約190公里。以色列國防軍此前還曾向伊朗阿拉克、坎達布兩地居民發出警告，要求他們在以軍攻擊當地核設施前立即撤離。



另一方面，以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫院(Soroka Hospital)遭導彈擊中。現場圖片可見大樓冒出黑煙。以色列總理內塔尼亞胡在X發文稱，「伊朗恐怖分子暴君」向索羅卡醫院及以色列中部平民發射導彈，揚言「會讓德黑蘭的暴君付出應有的代價」。(jf)