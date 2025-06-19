19/06/2025 08:29

【開市Ｇｏ】美聯儲按兵不動，美通過穩定幣法案，海天味業掛牌

2025年6月19日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市各有升跌，道指收市輕微倒跌。以色列與伊朗的衝突已進入第六天，伊朗宣稱拒絕投降後，市場關注美國會否直接介入中東衝突。聯儲局一如市場預期維持利率不變。道指收市報跌44.14點，或0.10%，報42171.66點；標普500指數跌1.86點，或0.03%，報5980.86點；納指升25.18點，或0.13%，報19546.27點。中國金龍指數下跌60點。日經期貨截至上午8時01分上升132.5點。



2、美國聯邦公開市場委員會(FOMC)於議息會議上，決定將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%至4.50%不變，連續第四次按兵不動，符合市場普遍預期。該利率水平自去年12月以來一直未有調整。聯儲局主席鮑威爾於會後記者會明確指出，現時美國經濟整體仍屬穩健，但貿易政策及財政政策前景充滿不確定性，尤其近期加徵關稅將令通脹壓力更為頑固。



3、美國勞工部最新數據顯示，截至6月14日當周，新領失業救濟人數降至24.5萬人，較前一周減少5000人，符合市場普遍預期。前一周數字經修訂後為25萬人。另外，四周移動平均值則升至24.55萬人，按周增加4750人，反映近期勞動市場波動有所加劇。



4、美國參議院正式通過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》(GENIUS Act)，為與美元掛鈎的加密貨幣代幣（即穩定幣）建立首個全國性監管框架。受消息刺激，加密貨幣概念股於美股盤前普遍上揚。



5、以色列及伊朗繼續互相發動攻擊，伊朗國營電視台報道指，伊朗向以色列發射高超音速導彈，並向以色列發動新一輪導彈襲擊。另外，美國總統特朗普拒絕透露美國是否計劃加入以色列對伊朗的軍事行動，並強調現階段與伊朗談判「已經太遲」。《華爾街日報》引述消息指，特朗普告訴其高級助手，他已經批准針對伊朗的攻擊計劃，但暫不會下達最終命令，以觀察伊朗會否放棄其核計劃。



6、七國集團(G7)峰會通過保護關鍵礦產行動計劃，加拿大總理卡尼總結致辭中呼籲中國避免產能過剩。中國外交部發言人郭嘉昆表示，中國產業發展靠的是真本事而不是補貼，相關國家擔憂自身競爭力藉此實施保護主義。中方對有關言論罔顧事實、充滿偏見和雙重標準，表示強烈不滿及堅決反對。



7、《彭博》報道，據中國海關數據顯示，中國5月稀土產品出口量按年下跌61%至2117噸，為2020年2月以來最低水平。報道提及，美國政府及相關企業正在密切關注中國6月出口數據變化。



8、中國國家統計局發布5月分年齡組失業率數據，月內全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為14.9%，較4月回落0.9個百分點，為去年6月以來近一年新低。



9、海天味業(03288)周四（19日）首日掛牌，周三（18日）暗盤一度升逾一成，不過升幅最終收窄到4%至5%。據配發結果顯示，海天味業在香港公開發售獲37.97萬份申請，受理為17.2萬份，超額認購917.2倍，一手中籤率為5%，即抽80手穩中1手。



【焦點股】



穩定幣概念股：眾安在綫(06060)、連連數字(02598)、移卡(09923)

- 美國參議院通過穩定幣法案



稀土股：中國稀土(00769)、金力永磁(06680)、中國石墨(02237)

- 中國5月稀土產品出口量按年下跌61%至2117噸



海天味業(03288)

- 超購逾917倍一手分配率5%，今早掛牌

- 暗盤收高逾5%，每手賺190元



京東物流(02618)

- 在沙特推出自營B2C快遞品牌「JoyExpress」



攜程(09961)

- 最多30億美元售部分MMT股份予MMT回購



港交所(00388)

- 行政總裁陳翊庭表示，正積極籌備人民幣國債期貨



郵儲行(01658)

- 平安人壽增持郵儲行2280萬股H股，持股升逾12%



富力地產(02777)

- 平保(02318)減持富力地產五千萬股套現近5214萬，持股降至5.73%



美圖(01357)

- 大股東蔡文勝減持美圖1500萬股，套現1.18億元



黑芝麻智能(02533)

- 擬購人工智能系統芯片銷售商股權，訂意向



東航(00670)

- 近3億人幣悉售新上海國際股權料收益2.3億人幣



中國電力(02380)

- 6億人幣向控股股東收購揭陽電力35%股權



華潤電力(00836)

- 售電量5月升6.7%，5個月升4%



太興置業(00277)

- 全年虧損擴至5446萬元，派末期息1.4仙



謝瑞麟(00417)

- 料全年虧損降至不超過2億元



亞洲聯合基建(00711)

- 料全年盈轉虧不超過2.75億元



【油金報價】



紐約期油下跌0.30%，報73.27美元/桶



布倫特期油上升0.43%，報76.43美元/桶



黃金現貨上升0.23%，報3376.29美元/盎司



黃金期貨下跌0.43%，報3393.75美元/盎司