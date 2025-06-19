19/06/2025 16:06

【外圍經濟】日本擬從7月開始削減超長期國債發行量

《經濟通通訊社19日專訊》根據周四（19日）的一份債券發行計劃調整草案顯示，日本財務省考慮從7月開始削減超長期國債的發行規模。



草案顯示，財務省擬在2026年3月底前，將每次20年期、30年期及40年期國債的發行量分別削減1000億日圓（6.9億美元）。為了彌補這一降幅，財務省考慮增加2年期國債和其他短期國債的發行量。



根據擬對發行計劃進行的調整，本財年40年期國債的發行總量，將減少5000億日圓至2.5萬億日圓，30年期及20年期國債發行總量，預計將分別減少0.9萬億日圓。5年期和10年期國債的發行總量將維持不變。



根據調整方案，雖然整體發行規模原則上保持不變，但整個財年經拍賣進行的市場發行總量，將從目前的172.3萬億日圓小幅降至171.8萬億日圓。



計劃顯示，財務省將在周五舉行的會議上向一級交易商提交該方案。在近期孳息率大幅波動後，圍繞財務省將縮減超長期債券發行規模的預期升溫，此次會議備受投資者關注。(rc)