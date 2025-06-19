19/06/2025 16:18

【外圍經濟】瑞士央行降息至零，經濟學家預計今年或重返負利率

《經濟通通訊社19日專訊》瑞士央行周四（19日）將利率進一步下調0.25厘至0厘，符合市場預期。



瑞士央行在聲明中表示：「與上一季度相比，通脹壓力有所下降。透過今天的寬鬆貨幣政策，瑞士央行正在應對較低的通脹壓力。瑞士央行將繼續密切監控情勢，並在必要時調整貨幣政策，以確保通脹在中期保持在與物價穩定一致的範圍內。」



當其他國家繼續與通貨脹脹作鬥爭時，瑞士卻面臨通貨緊縮，5月消費者物價較去年同期下降0.1%。



凱投宏觀的歐洲經濟學家Adrian Prettejohn表示，他預計今年的利率將降至負0.25厘。如果通脹壓力沒有開始增加，瑞士央行未來將有進一步降息的風險，政策利率可能達到的最低水平是負0.75厘，也就是2010年代的水平。(rc)