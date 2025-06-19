19/06/2025 09:14

【中東戰火】王毅籲以伊衝突當事方立即停火，以和平方式解決爭端

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》中國外交部長王毅分別同阿曼外交大臣巴德爾、埃及外長阿卜杜勒阿提通電話。



王毅說，以色列的行為違反國際法和國際關係準則，侵害伊朗主權和安全，破壞了地區和平穩定。衝突還打斷了來之不易的伊朗核問題間接談判進程。中方對事態可能走向失控深感擔憂。中方再次呼籲衝突當事方尤其是以色列以地區國家民眾的利益和福祉為重，立即實現停火，緩解緊張局勢，為重回對話談判創造條件。



埃及日前牽頭和20個阿拉伯、伊斯蘭國家發表外長聯合聲明，共同呼籲停火止戰，重啟伊朗核問題談判，維護地區持久和平，王毅說，這對推動局勢降溫非常及時、必要，中方對此完全支持。中方一貫主張和平解決所有爭端，反對使用或威脅使用武力，中方已第一時間表明了反對以色列動武的立場。

