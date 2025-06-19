19/06/2025 14:00

【美國議息】恒生薛俊昇：受資金流向影響，短期港元利率或較波動

《經濟通通訊社19日專訊》恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，美國聯儲局一如市場預期維持目標利率不變，認為目前美國經濟表現不俗，惟未來不確定因素頗多，因此無需急於調整政策。從聯儲局主席鮑威爾於議息會議後的講話可見，貿易政策可能導致美國消費及投資放緩，以及失業率上升，但較難估計具體影響。同樣，相關措施或令美國通脹短暫上揚。



*港元利率短期或較波動，維持今年港經濟增長2.5%預測*



他表示，相信聯儲局希望從未來數月的數據先行確定美國經濟及通脹的軌跡，才決定下一步行動的去向及時機。這不確定性也反映於聯儲局官員最新的經濟及利率預測，特別是官員對於前景頗為分化的看法。對於香港而言，受資金流向影響，短期港元利率或較為波動，如果未來兩年美國利率趨勢保持向下，港元利率可望跟隨，這有助香港經濟保持增長。維持今年香港經濟增長2.5%的預測。



*聯儲局言論略偏鷹派，美股或出現更多獲利回吐盤*



恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局最新議息會議再次決定維持利率不變，主席鮑威爾指關稅仍是較大的不確定因素。本次聯儲局言論略偏鷹派，股市或受壓。雖然聯儲局官員仍然大致預測今年下半年將減息兩次，但鮑威爾已明確指出貿易關稅將逐漸反映於美國通脹數據，相信聯儲局目前更傾向保持觀望，避免過早減息。



梁君馡認為，本次聯儲局較偏鷹派的審慎態度，或令過去一個月大漲至接近歷史高位的美股出現更多獲利回吐盤。再加上市場正密切關注以伊衝突的地緣風險會否擴大，料短期內整體市場避險情緒較高，投資者暫時不會增加股市的部署。



*聯儲局保守言論令美債暫缺乏方向*



她又指，美債的表現反而更看美國減稅方案。聯儲局保守的言論令美債暫時缺乏方向，但市場更關注特朗普的《大而美法案》未來將為美國政府帶來更深的赤字壓力。雖然中東的地緣風險令美元和美債短期內受到一定支持，但中長線來看，美國政府債務繼續惡化的風險不可忽視。面對美國關稅、減稅和債務等問題，認為債券投資部署應採取地區分散和貨幣分散的策略。(bi)



