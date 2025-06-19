23,237.74
-472.95
(-1.99%)
23,233
+4
(+0.02%)
低水5
8,410.94
-183.25
(-2.13%)
5,088.32
-126.09
(-2.42%)
2,200.99億
3,362.11
-26.70
(-0.788%)
3,843.09
-31.88
(-0.823%)
10,051.97
-123.62
(-1.215%)
2,085.51
-16.80
(-0.80%)
104,957.9900
+71.2000
(0.068%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0914
澳元最佳客戶買入價
5.0920
歐元最佳客戶買入價
9.0227
英鎊最佳客戶買入價
10.5535
日圓最佳客戶買入價
5.4150
休市美股: 6月19日休市
推廣限時優惠：維柏健5星魚油+健骨維他命D3
恒生指數
23,237.74
-472.95
(-1.99%)
期指(夜)
低水5
23,233
+4
(+0.02%)
國企指數
8,410.94
-183.25
(-2.13%)
科技指數
5,088.32
-126.09
(-2.42%)
大市成交
2,200.99億
股票
2,013.97億
(91.503%)
窩輪
83.85億
(3.810%)
牛熊證
103.16億
(4.687%)
即時更新：19/06/2025 17:29
可賣空股票總成交
1,900.40億
主板賣空
318.24億
(16.746%)
更新：19/06/2025 16:59
上証指數
成交：4,732.59億
3,362.11
-26.70
(-0.788%)
滬深300
3,843.09
-31.88
(-0.823%)
深証成指
10,051.97
-123.62
(-1.215%)
MSCI中國A50
2,085.51
-16.80
(-0.80%)
比特幣
資料由Binance提供
104,957.9900
+71.2000
(0.068%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0914
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0920
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0227
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5535
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.4150
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
七月
沙田馬場｜「香港共慶回歸賽馬日」 7月1日在沙田馬場盛大舉行 連串精彩活動齊賀特區成立28周年 沙田馬場｜「香港共慶回歸賽馬日」 7月1日在沙田馬場盛大舉行 連串精彩活動齊賀特區成立28周年
大型盛事 節慶活動
沙田馬場｜「香港共慶回歸賽馬日」 7月1日在沙田馬場盛大舉行 連串精彩活動齊賀特區成立28周年
推介度：
01/07/2025
14
八月
西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內地巡演及香港第三度公演 西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內地巡演及香港第三度公演
文化藝術 劇場
西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內...
推介度：
14/08/2025 - 24/08/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所03288 海天味業02318 中國平安00001 長和
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.39%
3個月國債孳息率
4.42%
10年-3個月國債孳息率
-0.03%
更新：18/06/2025 16:15
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
中銀, 滙豐, 恒生
19/06/2025 13:02
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAO bank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,373.1900
-1.4000
-0.041%
XAG 白銀現貨
36.4199
-0.3163
-0.861%
更新：19/06/2025 17:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處