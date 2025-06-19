19/06/2025 16:32

大新料今年香港GDP增長2.4%，恒指有望挑戰25000點

《經濟通通訊社19日專訊》大新金融集團今日發表2025年下半年經濟及市場展望。集團預測今年香港經濟增長2.4%，恒生指數下半年有望挑戰25000點，樓價全年或跌約5%。



大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，受惠中美暫時下調雙方關稅稅率，預料香港今年經濟增長2.4%。中長線而言，中美貿易談判發展料仍是香港外貿表現的重大風險。



另一方面，聯儲局今年減息步伐不明朗，或影響本港樓市前景，加上旅遊業逆差持續，或繼續限制本地消費市道，但本港大型體育場館落成並陸續舉行多項大型活動，預計或帶動部分零售消費活動，加上香港股市近期反覆回升，短線或有助提振消費氣氛。



*全年樓價料跌5%*



溫嘉煒又指，本港按揭利率從高位顯著回落，同時租金回報率逐步回升，有助紓緩樓價下行壓力。然而，一手住宅潛在供應充裕，加上貿易戰為經濟前景帶來不明朗因素，預計2025年全年樓價或可能跌約5%。



投資市場方面，溫嘉煒認為，港股估值回復至較合理水平。中美貿易前景未明朗，港股或持續波動，同時市場繼續關注內地刺激經濟措施成效。恒指下半年有望挑戰25000點，20800點附近或有一定支持，對高股息率、內需消費及創科板塊前景或較正面。



*今年內地增長料4.4%*



溫嘉煒續指，內地內需有放緩跡象，貿易戰帶來的不明朗性短線打擊企業的投資及生產意欲。但在內地放寬貨幣政策及中央承諾要實施更加積極的財政政策刺激內需下，集團預期今年內地經濟增長4.4%。



他指出，目前估計美國最快9月減息，年內減息最多兩次每次25點子。至於美元，他直言不會「看得太淡」，料下半年美元將在現有水平徘徊，黃金短線看法正面。(kl)