19/06/2025 13:53

【美國議息】中銀香港資產管理料美國利率將維持一段時間

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局議息後維持利率4.25厘至4.5厘不變。中銀香港資產管理首席投資總監阮卓斌表示，上述決定與市場預期一致，惟美聯儲內部對降息路徑分歧加劇，就業與通脹走勢不一致，更增決策難度，預計基準利率將維持現水平一段時間。



阮卓斌指出，儘管年初至今美國通脹數據已朝政策目標2%取得進展，但市場不確定性增加將為通脹帶來顯著上行壓力，估計在第三季中數據中反映，勞動力市場顯示疲軟早期跡象，但目前未看到經濟進入實質性衰退，多位聯儲局官員關注重點在於通脹持續性，而對勞動力市場邊際變化容忍度較高，料利率在目前水平維持一段時間。



*聯儲局內部對減息路徑分歧加大*



他表示，目前就業和通脹發展方向呈不一致情況，將增加聯儲局決策難度，而美國稅改法案具體效果有待進一步觀察，故預期當局後續將採取偏鷹但靈活降息路徑，即高度依賴於對後續經濟數據評估。如數據顯示通脹只是暫時性或勞動力市場加速下滑，聯儲局可能會改變目前依賴數據決策的保守模式，採取更積極減息方案，以避免經濟「硬著陸」。



據點陣圖最新預測，今年底利率中位數為3.875厘，意味年內可能再降息0.5厘，惟此次點陣圖顯示，在19位官員中，認為年內不減息人數由3月份的4人，增至7人，顯示聯儲局內部對於減息路徑的分歧正在加大。相對於3月份，最新公布的經濟預測摘要顯示，聯儲局下調今年經濟增長預測0.3個百分點至1.4%，上調今年失業率預測0.2個百分點至4.5%，調高今年通脹率預測0.3個百分點至3%。(cl)



