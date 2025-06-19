19/06/2025 13:59

【美國議息】中原按揭料今年H按主要在1.8-3厘區間上落

《經濟通通訊社19日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國聯儲局隔晚宣布維持聯邦基金利率於4.25厘至4.5厘不變，符合市場預期，連續四次會議按兵不動，預期下半年美國會減息兩次共達半厘，屆時港銀亦會跟隨減最優惠利率(P)，不過，現時港美息差異常闊，港匯臨近7.85弱方兌換水平，拆息或回升，整體息率仍處下行走勢，料今年本港H按息較主要在1.8厘至3厘區間上落。



*H按封頂息率將減至3.25%*



王美鳳指出，本港銀行去年提速減P累達0.625厘後，今年P減幅尚餘0.25厘，今年美國將繼續減息而港P將會進一步下調0.25厘後完成減P周期，屆時以P按為基準之H按封頂息率將減至3.25%，封頂息率下跌有利按揭申請人的入息水平要求降低(現時銀行以H按封頂息率計算入要水平要求)，有利支持樓市。基於目前拆息已跌至H按息低於封頂息水平，H按實際息率視乎拆息上落走勢及幅度。



她指出，基於港息異常大幅度低於美息相信已引發套息活動增加、加上半年結季節性等因素，相信港元拆息或將會有所回升；但預料港美息差仍會較以往拉闊，加上下半年美國再次減息機會亦大，料港息仍會低於今年5月前水平，料本港H按息較主要在現有水平1.84%以及2厘至3厘區間上落。



*置業人士入息水平要求降低有利樓市*



自5月起受惠按息大幅下跌、供樓負擔顯著減輕、加上「供平過租」推動「轉租為買」需求增加、按息與定存息同步下降令買樓收租吸引力上升，近月無論一二手樓市交投均顯著增加，本港按息整體仍處下行走勢，承接去年減息步伐，今年按息較去年進一步回落，下半年美國減息機會仍大，當美國減息料本港銀行亦會跟隨減P(最優惠利率)，屆時H按之封頂息率(以P按計，現主要為3.5% (P-1.75%；5.25%)將會下降，置業人士之入息水平要求亦可隨之降低，有利支持樓市。(cl)