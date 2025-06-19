19/06/2025 15:08

【美國議息】嘉信理財：聯儲局持續採取觀望態度，以評估關稅影響

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局公布議息結果，維持利率不變，嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，美國聯儲局一如市場預期將利率維持在4.25-4.5%不變。更大的焦點在於，政治預期與貨幣政策目標之間存在明顯的分歧，聯儲局持續採取觀望態度，以評估關稅對整體經濟的影響，然後才採取行動。上周公布的消費者價格指數(CPI)數據好於預期，但這並未為減息提供有力支持，令包括美國總統特朗普在內的鴿派人士感到失望，他曾多次呼籲大幅減息 100個基點，以緩解美國債務的償還壓力。



雖然5月CPI錄得2.4%是低於預期，市場預測的數字是2.5%，而且勞動市場仍然穩健，但聯 儲局似乎對新興風險保持警惕。10%的基準關稅，以及對中國進口商品更高的關稅，預計在未 來數月將逐步影響經濟，並可能推高通脹。此外，聯儲局偏好的通脹指標--個人消費支出(PCE)價格指數，也預計將從今年4月錄得的2.1%上升。



市場也將密切關注華盛頓的反應，因為特朗普總統持續對聯儲局主席鮑威爾施壓，要求他採取 行動。投資者將注視聯儲局能否維持其獨立性。這種角力若進一步升級，可能為美國資產增添 額外的風險溢價。(cl)



