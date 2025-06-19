19/06/2025 19:06

中銀信用卡首季內地零售簽帳額按年升逾一成，創六年新高

《經濟通通訊社19日專訊》中銀香港(02388)副總裁陳文表示，香港居民北上旅遊目的地已從大灣區擴展至全國，充分展現內地城市的蓬勃活力，亦為中銀香港帶來龐大機遇。中銀信用卡今年首季內地零售簽帳金額創六年新高，按年更上升逾一成。原中銀雙幣卡「大灣區一卡通」推出以來，發卡量及交易量均是全港銀聯信用卡之冠，今年上半年該卡的內地簽帳金額，佔整體中銀信用卡內地簽帳逾六成。



中銀香港與銀聯國際今日宣布攜手推出全新雙幣信用卡「中銀Go卡」，讓客戶於內地及香港盡享優惠及便捷支付體驗。「中銀Go卡」由中銀雙幣卡「大灣區一卡通」革新而成，於指定「Go 商戶」簽帳享高達5%現金回贈，包括Keeta、美團、大眾點評、高鐵及滴滴出行；於全球使用指定流動支付程式綁定該卡簽帳，可享高達3倍積分回贈。



銀聯國際港澳台大區總裁李鵬林表示，銀聯一向致力於粵港澳大灣區跨境支付一體化建設，該項工作在中銀香港的支持下成果豐碩，例如今年五一黃金周香港銀聯卡在內地日均交易金額較農曆新年增長超過五成。非常樂見「中銀Go卡」的發行，相信這將進一步提升跨境支付的便利性，以滿足當下香港居民日益增長的北上消費需求。(bi)