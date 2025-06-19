19/06/2025 19:44

港交所25周年，唐家成冀未來增加投資產品，推動人民幣國際化

《經濟通通訊社19日專訊》港交所(00388)主席唐家成出席活動致辭時表示，歡迎內地提出允許在香港上市的粵港澳大灣區企業，按規定在深圳交易所上市，認為兩地屬合作而非競爭，可以吸引更多投資者及發行人來港。



為慶祝港交所25周年，明日起一連兩個星期，平時只會在上市儀式示人的金鑼會「走出」港交所香港金融大會堂，在全港各區現身，首站在中環摩天輪旁邊。唐家成表示，希望藉此機會讓金鑼走入社區，讓市民感受香港國際金融中心的活力，又指25年來交易所已由一間普通的股票交易所，發展為多元化金融市場，未來希望進一步增加投資產品，並推動人民幣國際化。



港交所行政總裁陳翊庭表示，金鑼是港交所及香港作為國際金融中心的一件具象徵意義物品，希望讓金鑼近距離接觸公眾。她指會繼續做好工作，在包括上市規則等方面，更好吸引不同企業及投資者，通過本港平台將資本及機遇連接起來。(bi)