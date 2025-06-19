19/06/2025 20:12

《再戰明天》日本公布CPI，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社19日專訊》日本公布CPI，及歐元區公布消費者信心指數，料為周五（20日）市場焦點。



*日本央行總裁發表講話，德國公布PPI*



各國重要經濟活動方面，日本央行總裁植田和男在信託協會年會上發表講話。歐洲央行副總裁德金多斯參加歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)會議。本港時間周五晚9:45pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多參加專題小組討論。



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布5月消費者物價指數，年率升幅料由3.6%收窄至3.5%。2:00pm，德國公布5月生產者物價指數，月率跌幅料由0.6%收窄至0.3%，年率跌幅料由0.9%擴大至1.2%。4:00pm，歐元區公布5月貨幣供應M3，年率升幅料由3.9%擴大至4%。4:30pm，香港公布5月綜合消費物價指數，年率升幅料維持於2%。10:00pm，美國公布5月領先指標，跌幅料由1%收窄至0.1%。同一時間，歐元區公布6月消費者信心指數，料由負15.2收窄至負14.9。



在本港，明日公布業績的公司有:震雄集團(00057)、英皇娛樂酒店(00296)、美建集團(00335)、萬嘉集團(00401)、安賢園中國(00922)、賽伯樂國際控股(01020)、能源及能量環球(01142)、南南資源(01229)、中國天瑞水泥(01252)、超智能控股(01402)、民商創科(01632)、杭品生活科技(01682)、南旋控股(01982)、榮智控股(06080)、彭順國際(06163)等。(wa)