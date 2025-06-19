19/06/2025 09:49

【陸家嘴論壇】許正宇:本港法規不排除穩定幣探討掛勾人幣可能性

《經濟通通訊社19日專訊》香港與上海簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，在上海出席陸家嘴論壇的財經事務及庫務局局長許正宇接受傳媒訪問時，被問到穩定幣有否可能探討掛勾人民幣，他指出，在本港法規的角度上並不排除，法律上允許以不同法定幣作為穩定幣的底層對標標的，但掛勾人民幣必須顧及國家匯率及貨幣政策，需通盤考慮當中的風險和利弊。



他指出，上海及香港都是國家的金融中心，雙方有很強的互補性，兩地市場具有完備金融基建，能通過互聯互通提高流動性，提到內地通過港股通投資港股趨勢明顯，強調雙方只有合作和共贏，更多聯通對兩個城市都有利。



他指，《行動方案》是一個框架和方向，在現有互聯互通基礎上作優化和提升，包括擴展互聯互通的產品範圍，如納入房託基金和人民幣櫃檯，《行動方案》亦體現出香港作為國際金融和經貿中心，如何更好服務上海及幫助內地企業出海，提供風險管理、法律、資金管理、仲裁等專業服務。(bn)