19/06/2025 15:14

【陸家嘴論壇】渣打:海外資金在中國資產的配置具很大提升空間

《經濟通通訊社19日專訊》渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀出席「2025陸家嘴論壇」期間表示，她相信進一步推動中國金融市場開放、促進滬港金融中心協同發展的各項措施將為渣打銀行帶來廣闊的業務機遇，正積極探索落地規劃，期待進一步加強滬港合作，更好地支持國家經濟高質量發展。她認為當前國際供應鏈及貿易布局急速轉型，而滬港作為世界領先的國際金融中心，可以更好地攜手幫助新質生產力企業拓展海外市場，融入全球產業鏈，實現技術與資本的雙向流動。



禤惠儀從國際金融一線的角度，分享了觀察到的四個宏觀趨勢：第一，供應鏈的加速重整：產業結構發生調整，貿易和資金流走向改變，區域性的貿易往來大幅提升，也推動了更多的南南合作。5月份舉辦的「東盟－中國－海合會峰會」，進一步推動了跨區域、跨發展階段的開放合作。第二，全球資金的重新配置：隨著中國經濟在全球的影響力愈來愈高，無論海外資金在中國資產的配置，或中國資金在海外資產的配置，都有著很大的提升空間。第三，避險情緒下對貨幣多元化的需求增加：對於人民幣在交易結算、投資及對衝方面的需求都在顯著提高。第四，金融科技發展：資產數字化加速，同時創造新的貿易和支付系統，以及運作模式。



*上海和香港是國家金融業的「雙引擎」*



她表示，在這些趨勢下，金融的角色成為推動供應鏈創新、促進產業升級的關鍵。同時，新質生產力作為中國高質量發展的核心動能，需要更高效、更精準，以及更具系統性的金融體系來加大支持。通過股權投資、風險資本和綠色債券等方式，金融機構能為初創企業和科技項目提供資金支持，幫助它們從實驗室走向大規模的商業應用。



她特別強調，上海和香港是國家金融業的「雙引擎」。這兩大國際金融中心在國家金融發展大局中，具有重要的地位和協同發展的潛力。上海國際金融中心建設是國家戰略的關鍵布局，擁有完備的金融市場體系，各項金融科技創新也取得了非常多的突破。而香港是聯通國際與中國內地市場的國際金融中心，擁有完整的資金鏈和蓬勃的金融生態圈，完善的監管體系和市場機制，以及全球化視野。通過對接內地和境外資金和資源，上海和香港可以為不同階段的科創企業提供更多融資機會，支持和培育新質生產力企業，幫助國家實現高質量經濟發展。(bn)