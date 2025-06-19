19/06/2025 15:54

【陸家嘴論壇】許正宇:香港需要進一步增強離岸人民幣市場功能

《經濟通通訊社19日專訊》在上海出席陸家嘴論壇的財經事務及庫務局局長許正宇表示，憑藉「滬深港通」的成功基礎，內地與香港金融巿場互聯互通近年不斷增量擴容，多個項目相繼落實，包括「債券通」、交易所買賣基金納入互聯互通標的及「互換通」等。各個項目不但豐富境內外投資者的產品選擇，更有利吸引更多資金流入兩地的資本市場，推進市場的長遠發展。



許正宇指出，與此同時，香港需要進一步增強離岸人民幣市場功能，便利來自世界各地的市場參與者使用人民幣。為此，會在加強離岸人民幣流動性、增加產品、完善基礎設施和開拓新市場四個方面加大力度。



在談及穩定幣和央行數碼貨幣時，許正宇指出，穩定幣利用私營機構的創新能力，結合金融體系和實體經濟，為數字經濟創造新用例。香港的穩定幣監管框架兼顧創新與系統性風險防範，包括建立透明的儲備資產制度、訂明獨立第三方機構進行定期審計的要求和建立風險評估機制等。另外，香港金融管理局目前正與業界進行批發層面央行數碼貨幣的初期研究工作。(bn)