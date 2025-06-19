19/06/2025 16:29

【美國議息】安本:美聯儲今年或減息一次甚至不降息，美元料強勢

《經濟通通訊社19日專訊》安本東南亞多元資產投資方案主管Ray Sharma-Ong表示，美國聯儲局公開市場委員會(FOMC)的利率點陣圖繼續預測2025年將減息兩次。然而，2026年和2027年的預測已被修正，預計每年僅減息一次。美聯儲仍保持謹慎，尚未準備好釋出寬鬆訊號。鑑於現時經濟前景和貿易政策的不確定性，該行認為美聯儲今年最終可能只會減息一次，甚至根本不減息，與點陣圖顯示的2025年兩次減息有所不同。這是由於貿易政策結果的最終結果不明確所致。



他指出，這些事件的最終形態和結果仍不明朗，並將影響經濟、通脹、貨幣和市場情緒。展望2026年，該行預期美聯儲領導階層的變動可能會進一步改變政策格局。



他提及，聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)的任期將於2026年5月15日結束，預計將任命一位新主席。凱文．哈塞特(Kevin Hassett)、凱文．沃什(Kevin Warsh)和斯科特．貝森特(Scott Bessent)等潛在繼任者被認為立場更為鴿派，並與特朗普總統的促進增長、低利率議程保持一致。此外，12名聯邦公開市場委員會內有投票權的委員中，有4名明年也將作出輪調。這種轉變可能會在2026年11月3日舉行的中期選舉前支持經濟。因此，該行預期美聯儲對2026年和2027年減息的預期將在踏入2026年時發生變化。



*看好美國以外的股市*



他表示，鑑於美聯儲持續暫停調整利率，該行看好美國以外的股市，尤其是在財政支持力道強勁的地區。歐洲和中國尤其突出，因為它們的政策工具有助於抵消關稅的負面影響。韓國也呈現出頗具吸引力的投資機會，這受惠於其以增長為主導的改革、金融市場自由化以及企業管治的改善。中國股市也受到多管齊下的股市計劃的進一步支持。



利率方面，該行更看好印度和中國等擁有強勁貨幣政策支持的地區。這些市場與來自美國國債利率壓力有較低的相關度，而美國國債利率壓力持續受美聯儲不確定性、通脹走勢和風險溢價上升的影響。信貸方面，近期已開發市場收益率的上升，為配置到基本面穩健、對宏觀經濟變化敏感度較低的發行人提供了機會，這些發行人的收益率極具吸引力。



*以伊緊張局勢升級，料美元維持強勢*



最後，該行預期美元將維持強勢。美聯儲目前處於「觀望」模式，主席鮑威爾強調勞動市場疲弱程度有限，且隨著關稅影響在數據中逐漸顯現，通脹預計將在下半年回升，這些政策論調支持了美元。此外，地緣政治風險的上升，例如以色列和伊朗之間緊張局勢的升級，正在推高油價，隨著避險擔憂加劇，這進一步鞏固了美元的強勢。(bn)