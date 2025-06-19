19/06/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02 +0.033 一周 0.11857 +0.143 兩周 0.26685 -0.756 一個月 0.53506 -0.524 兩個月 1.16714 -0.346 三個月 1.52958 -1.137 六個月 2.23292 -1.279 一年 2.97196 -0.072

《經濟通通訊社19日專訊》港元匯價持續走軟。據《彭博》報價系統，港匯清晨再觸7.85弱方兌換保證價，但仍未見金管局出手接錢，最新則報7.8498。除了隔夜及一周錢外，港元拆息全線向下，其中，一個月港元拆息回落至0.53506厘。反映銀行資金成本的三個月拆息降至1.52958厘，為5月30日後最低。六個月及一年期拆息分別報2.23292厘和2.97196厘，亦見5月30日後最低。不過，隔夜息及一周錢分別微升至0.02厘和0.11857厘。*聯儲局年底前或減息2次*美國聯儲局議息後宣布維持利率於4.25至4.5厘不變，連續第4次按兵不動，符合市場預期。香港金管局亦維持貼現窗基本利率於4.75厘。利率決議聲明指出，前景面臨的不確定性已經減弱、但仍偏高。聯儲局主席鮑威爾表示，近期通脹預期上升，主要受關稅推動，關稅的影響將取決於相關水平，但可能會推高價格，並對經濟活動造成壓力。利率點陣圖顯示，仍預計今年底前減息2次，屆時聯邦基金利率為3.9%，意味聯儲局今年將合共減息0.5厘，與3月時預測相同。聯儲局暗示不急於減息，加上市場關注中東局勢，隔晚美股倒跌，港股連跌兩日後，今早續捱沽，低開90點後，最多曾挫408點，低見23302，最新則跌399點，報23311。(cl)資料來源：香港銀行公會