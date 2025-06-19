19/06/2025 10:03

《真知灼見－溫灼培》聯儲局會後帶出了甚麼信息？

《真知灼見》今晨（19日）如預期，美國聯儲局在議息會後維持所有貨幣政策不變，息率保持在4.25厘至4.5厘的範圍內。對於經濟及通脹的估計，聯儲局將今年美國經濟增長率下調至僅1.4%，並預測失業率將上升至4.5%。在通脹方面，預計今年將高企於3%水平，這一數字顯著高於5月美國CPI年通脹率的2.4%及核心年通脹率的2.8%。



在其聲明中，聯儲局主席鮑威爾指出，他擔心特朗普的關稅政策可能會引發通脹，因此認為等待多幾個月以觀察通脹變化，再對貨幣政策作出決策才是明智之舉。雖然鮑威爾並未特別提及以色列與伊朗的衝突對聯儲局貨幣政策的影響，但他表示，通常類似衝突對油價確會帶來推升，但對通脹的影響卻只會是短暫性，不會造成持久的影響。



*聯儲局委員們估今年該局減息兩次*



就聯儲局各委員每季一次對未來利率變化的預期，即所謂的「點陣圖」，委員們大致預期今年仍將減息半厘，這預測基本上與3月的估計一致。然而，對於2026年，委員們預計僅減息25基點，這與3月時預測會減息半厘明顯有別。但值得注意的是，由於鮑威爾將於明年5月卸任，因此明年聯儲局的減息幅度如何，將取決於新主席的決策。



*聯儲局議息會的兩個弦外之音*



此次聯儲局議息帶出了兩個重要信息值得留意。最明顯的是，聯儲局對美國經濟放緩的擔憂加深了。雖說聯儲局同時上調了今年通脹預期，但對於通脹的憂慮，聯儲局一直未曾放鬆，否則不會遲遲不減息。從去年12月聯儲局預測今年經濟增長2.1%，到今年3月下調至今年經濟增長僅1.7%，再到現在的1.4%，這降幅實在顯著。如果經濟增長的降速如聯儲局所預測，則不排除聯儲局可能會提前在9月減息。然而，根據利率期貨價格變化顯示，市場目前預計聯儲局最快可能待10月才減息，屆時減息機率才是100%。



其次值得注意的是，既然聯儲局預測今年通脹率將高企於3%，遠高於該局定下的2%通脹目標水平，但竟仍預期今年將減息半厘，這是否意味著聯儲局將放棄其2%的通脹目標？這實在值得深究。如果聯儲局日後容許更高的通脹率，即允許美元每年的貶值幅度加大，將可能對美元造成不利影響，反而對金價形成支持。



*市場焦點料轉返中東與油價變化*



回看市場在議息會後的即時反應。對於上述聯儲局議息結果，市場可謂鬆了一口氣。因為在議息會前，市場曾擔心聯儲局委員們可能會將今年的減息預期下調至25基點。如今維持50基點不變，解釋了美國三大市場－－股市、匯市和債市在議息會後變化不大的原因。未來，市場焦點將重回以色列與伊朗的衝突中，尤其需要關注該事件對油價可能帶來的推升作用。儘管全球正在採取去美元化，但截至目前，大多數石油交易仍是以美元結算。如果中東局勢惡化導致油價大幅上升，各國為了購買石油將需要更多美元，這將對美元形成支持，並使非美貨幣下跌，這點不能不提防。今早在亞洲市場，美匯報98.87。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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