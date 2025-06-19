19/06/2025 13:32

《經濟時評》中東局勢壓力未致緊縮逆轉，預期亞洲多國年內減息

《環富通基金頻道19日專訊》保誠集團旗下瀚亞投資(Eastspring Investments)近日發表《首席投資總監觀點》每周簡報，分析近期中東緊張局勢對亞洲貨幣政策走向的潛在影響。雖然以伊衝突推高油價，對部分亞洲市場構成壓力，但報告指出，多數亞洲央行仍有望於今年內維持或實施減息政策。



瀚亞投資首席投資總監Vis Nayar及首席經濟學家Ray Farris分析指，伊朗與以色列之間的新一輪衝突主要透過原油價格影響亞洲。布倫特原油價格本月累升10.68美元，其中5.14美元升幅更集中在上周四（12日）之後。然而，以分析成文時報價每桶74.52美元計，仍低於2024年平均價7%，亦幾乎與第一季平均價持平，顯示市場反應有限。



儘管地緣政治不確定性上升，多數亞洲股市與貨幣在報告撰寫時仍呈現穩定甚至偏強。報告指出，日本銀行與印尼央行本月大機會按兵不動，但預料印尼年內將減息至少75個基點。



另一方面，受油價上漲拖累，菲律賓比索轉弱，或促使菲律賓中央銀行暫停減息步伐。然而，該行認為，當地仍有條件於年底前減息50個基點。



泰國中央銀行則預料本月會率先減息25個基點，年底前再減一次。馬來西亞國家銀行及印度儲備銀行亦被視為具有進一步降息空間。前者可能於未來數月內調低利率25個基點；而後者在本月早前減息50點後，立場轉為中性，但預料第四季或2026年首季再減息25點。



儘管面臨外部油價壓力，瀚亞投資認為亞洲區內通脹壓力整體可控，貨幣政策仍有空間支援經濟增長。市場普遍將中東局勢視為暫時性擾動，不足以扭轉整體寬鬆趨勢。金融市場短期仍需留意原油波動對通脹預期的邊際效應。(hl)