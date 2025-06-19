19/06/2025 10:12

《投資展望》普徠仕：增長放緩通脹高企，主動資產配置更顯重要

《環富通基金頻道19日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)發布2025年中投資展望，指2025年下半年的投資前景將受三大主題影響：股票市場由美國大型科技股領導，擴闊至更廣泛的市場；債券市場格局轉變，使企業信貸較已發展市場主權債券前景更加正面；在增長持續放緩、通脹高企的環境下，主動資產配置策略更顯重要。



*貿易緊張局勢擴闊股市機遇，中國科技創新步伐將加快*



普徠仕美國首席經濟學家Blerina Uruci表示，美國政府的關稅措施，加上貿易夥伴的報復性措施，將對美國造成供應衝擊，並對全球需求帶來打擊。放寬監管和減稅等財政措施，可能為經濟增長和通脹前景帶來額外上行風險。聯儲局在通脹風險和支持疲弱經濟之間面臨艱難平衡，而這種情況或將於2025年下半年持續。



普徠仕環球股票投資組合專家Rahul Ghosh指，關稅及貿易緊張局勢加快了美股乃至國際股票市場機遇擴闊的趨勢。雖然這一趨勢在去年美國總統大選之前已經出現，但近期多國推出財政刺激措施，預計將進一步推動其發展。現正重返一個由更多地區及行業創造回報的投資環境，而這要求投資者採取分散投資策略及靈活的部署。



普徠仕股票投資組合專家伍心鈿指，DeepSeek反映中國在人工智能(AI)領域的技術發展，預期未來數年科技創新的步伐將進一步加快。雖然運算能力方面仍面臨挑戰，但中國在AI技術的應用和商業化方面具有優勢。與此同時，中國消費市場正在轉型，「新型消費模式」為收藏品牌、鮮製飲品、休閒零食及音樂等消費領域帶來發展機遇。持續變化的消費市場亦推動創新與增長，為投資者帶來受貿易不確定因素影響較低的投資良機。



*可分散投資至較高質新興市場，偏高配置收益較高債券*



普徠仕靈活新興市場債券策略基金經理管志齡表示，普徠仕專注於分散投資至較高質素及更穩健的新興市場地區，相關地區在貿易、通脹及政策動向方面具備優勢，有助應對美元波動和財政問題帶來的風險。普徠仕傾向採取較短存續期的部署，隨著息差收窄，此策略仍能提供具吸引力的孳息和收入機會。在貿易談判和關稅政策帶來諸多不明朗因素的情況下，維持充裕的流動性和投資靈活性將是致勝關鍵。



普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，鑑於估值偏高，普徠仕對股票（尤其是美股）持審慎態度；但看好盈利前景更具競爭力，並且有望受惠刺激措施的歐洲和新興市場股票。由於美國利率面臨上行壓力，對債券持偏低比重，但對收益水平較高的債券持偏高比重，因其基本面仍具支持。在預期市場波動的環境下，對現金維持偏高比重，因其提供吸引的回報率和流動性。(wa)