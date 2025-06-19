19/06/2025 09:23
【聚焦人幣】中國4月再減美債，人幣中間價7.1729三個月高
《經濟通通訊社19日專訊》根據美國財政部數據，中國在今年4月再減持美國國債82億美元，連續兩個月減持，持有規模降至7572億美元，創下2009年以來最低水平。中國在今年3月減持189億美元美債，將第二大債權國讓位英國，4月仍是持有美國國債第三多的國家。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1729，較上個交易日升32點子，創3月19日以來三個月新高，上個交易日報7.1761。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1729，較上個交易日升32點子，創3月19日以來三個月新高，上個交易日報7.1761。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1729
|-32.00
|1歐元/人民幣
|8.2395
|-163.00
|100日圓/人民幣
|4.9547
|+91.00
|1港元/人民幣
|0.9138
|-3.90
|1英鎊/人民幣
|9.6315
|-265.00
|1澳元/人民幣
|4.6717
|+123.00
|1紐元/人民幣
|4.3299
|-17.00
|1新加坡/人民幣
|5.5889
|+2.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7695
|-348.00
|1加元/人民幣
|5.2438
|-130.00
|1人民幣/林吉特
|0.5915
|+7.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9133
|-168.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5101
|+51.00
|1人民幣/韓元
|191.4600
|-4.00