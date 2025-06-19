19/06/2025 09:23

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1729 -32.00 1歐元/人民幣 8.2395 -163.00 100日圓/人民幣 4.9547 +91.00 1港元/人民幣 0.9138 -3.90 1英鎊/人民幣 9.6315 -265.00 1澳元/人民幣 4.6717 +123.00 1紐元/人民幣 4.3299 -17.00 1新加坡/人民幣 5.5889 +2.00 1瑞郎/人民幣 8.7695 -348.00 1加元/人民幣 5.2438 -130.00 1人民幣/林吉特 0.5915 +7.00 1人民幣/俄羅斯盧布 10.9133 -168.00 1人民幣/南非蘭特 2.5101 +51.00 1人民幣/韓元 191.4600 -4.00

《經濟通通訊社19日專訊》根據美國財政部 數據 ，中國在今年4月再減持美國國債82億美元，連續兩個月減持，持有規模降至7572億美元，創下2009年以來最低水平。中國在今年3月減持189億美元美債，將第二大債權國讓位英國，4月仍是持有美國國債第三多的國家。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1729，較上個交易日升32點子，創3月19日以來三個月新高，上個交易日報7.1761。