19/06/2025 08:45

【大國博弈】中國4月減持美債，持有規模7572億美元十六年低

《經濟通通訊社19日專訊》根據美國財政部 數據 ，中國在今年4月再減持美國國債82億美元，連續兩個月減持，持有規模降至7572億美元，創下2009年以來最低水平。中國在今年3月減持189億美元美債，將第二大債權國讓位英國，4月仍是持有美國國債第三多的國家。



至於持有最多美國國債的日本連續四個月增持，4月份增持37億美元，持有量增加至1.13萬億美元；持有美債第二多的英國亦是連續四個月增持美債，按月增加284億美元，持有量逾8000億美元。



*4月外國持有美國國債仍維持高位*



美國總統特朗普4月2日宣布「解放日」關稅後，美股出現暴跌，而這通常會激發對美國政府債券的避險需求。然而當時，美國國債在對等關稅政策衝擊後的一周內創下了二十多年來的最大跌幅。由於美元也重挫，引發外國投資者大規模撤出美國資產之憂。



財政部最新公布的數據顯示，4月外國投資者持有的美國國債9.01萬億美元，按月僅下降360億美元，規模為史上次高。(ry)

