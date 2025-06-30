19/06/2025 14:20

【ＡＩ】大摩：料中國機器人市場4年內翻倍，鞏固全球統治地位

《經濟通通訊社19日專訊》摩根士丹利報告指，中國機器人市場規模，預計以每年23%的增幅快速增長，未來4年增長1倍以上，鞏固中國在全球機器人領域的統治地位。



報告指，中國去年在全球機器人市場所佔份額為約40%。預計中國機器人市場規模將從2024年的470億美元，增長至2028年的1080億美元。



報告提到，中國不單是最大的市場，並且可說是世界創新中心，推動成本效率和下一代機器人技術的發展，而機器人正在重塑中國的製造業，隨著它們變得更智能、更協作、更實惠，未來將對社會產生更深層次的影響。



國家統計局公布的數據顯示，5月份中國工業機器人產量按年飆升35.5%，達到69056台，而服務機器人產量躍升13.8%，達到120萬台。據悉，機器人產業是「中國製造2025」計劃的關鍵組成部分，去年中國佔全球工業機器人裝機量1半以上，目前中國擁有74.17萬家機器人相關公司。



*料中國人形機器人以每年63%的速度擴張*



大摩預測，中國的人形機器人市場，預計將以每年63%的速度迅速擴張，由今年的3億美元增長到2030年的34億美元。到2030年，中國預計擁有25.2萬個人形機器人，到2050年將增加到3.02億個，佔全球人形機器人總量的30%。



大摩分析師指，今年將是人形機器人發展有里程碑意義的一年，標誌著人形機器人開始大規模生產。機器人推動生產率和質量空前提高，正在重塑中國的製造業，同時為中國未來的產業升級奠定基礎。(jq)