19/06/2025 15:09

【陸家嘴論壇】人保財險：輸出上海承保能力，增再保險中心影響力

《經濟通通訊社19日專訊》今日，人保財險副總裁降彩石在2025陸家嘴論壇「再保險高質量發展」專題會上表示，將始終堅守金融工作的政治性、人民性，聚焦上海「五個中心」建設，全力支持上海國際金融中心和再保險中心建設。緊緊圍繞服務中國式現代化，聚焦國家戰略和重點業務領域的需求，進一步提升保險的保障能力和服務水平，為加快建設金融強國和服務發展新質生產力貢獻保險力量。



具體來看，一是服務高水平對外開放，進一步做好中國海外利益保障工作。保障中國海外利益安全是黨中央的重大戰略部署，增強中國保險市場承接中國海外利益全球風險的能力、為「走出去」的客戶提供全面風險保障和跟隨服務，是國內保險行業的重要責任和使命，也是上海國際再保險中心建設的難得機遇。下一步，將加強與行業合作，增進與客戶的溝通交流，建立常態化的業務合作機制，以中國海外利益業務為橋樑和紐帶，輸出上海承保能力，提供中國保險服務，更好提升上海國際再保險中心對全球保險市場的輻射力和影響力。



二是深化規則規制創新，推進風險分散機制再升級。結合上海國際再保險中心建設，在上海金融監管局的指導下，繼續探索研究巨災風險多元分散解決機制產品境內落地臨港新片區的創新實踐，更好發掘境內資本市場潛力，提升巨災風險轉移能力，服務國家巨災保險發展。(jq)