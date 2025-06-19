19/06/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶66點子，報7.1934

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1729，較上個交易日升32點子，創3月19日以來三個月新高，較市場預測偏強近190點，上個交易日報7.1761。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開66點子，報7.1934，上個交易日即期匯率收盤報7.1868。



隔夜美聯儲會議後美元攀升，人民幣中間價不降反升，短期料延續穩健走勢。中金公司研報稱，美聯儲6月會議按兵不動，符合市場預期。官員們認為政策不確定性有所下降，但仍下調了增長預測，並抬高通脹路徑判斷。鮑威爾對通脹風險保持謹慎，並稱沒人對自己寫下的利率路徑有很強的信心。中金公司認為，美聯儲沒有任何急於降息的打算，在經濟允許等待的情況下，決策者不會在通脹面前輕舉妄動。中金公司維持此前觀點，美聯儲下一次降息或在第四季度。



德商銀行最新觀點認為，不能排除人民幣兌美元走強的可能性，但中國人行更傾向於人民幣兌美元保持穩定或略微走弱，這將有助於促進中國對全球的出口。因此，預計人民幣兌美元將小幅貶值，USDCNY在中期將保持在7.3水平。



*中國美債持有規模創16年低*



根據美國財政部 數據 ，中國在今年4月再減持美國國債82億美元，連續兩個月減持，持有規模降至7572億美元，創下2009年以來最低水平。中國在今年3月減持189億美元美債，將第二大債權國讓位英國，4月仍是持有美國國債第三多的國家。(jq)