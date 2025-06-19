19/06/2025 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收跌14點子報7.1882，創逾兩周新低

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1882，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子，三連跌，創6月4日以來逾兩周新低，全日在7.1885至7.1934之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升36點子，報7.1915。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1729，較上個交易日升32點子，創3月19日以來三個月新高，較市場預測偏強近190點。



市場人士指出，美聯儲主席鮑威爾仍強調通脹風險，隔夜美元攀升後持穩。同時市場越發擔心美國可能直接介入以色列和伊朗衝突，避險情緒為美元提供動能，短期人民幣外部壓力有所回升，不過大概率仍會維持穩健走勢。



馬來亞銀行最新觀點認為，目前中國人行提供政策指引的必要性較低，從CFETS指數來看人民幣表現疲軟，這使得中國出口保持了相對的價格競爭力。而且目前對中國來說較為有利，既無需擔心資本外流，出口競爭力也得以保持。(jq)