19/06/2025 10:54

【陸家嘴論壇】金監總局：建設再保險中心肯定不容易，但事在人為

《經濟通通訊社19日專訊》金融監督管理總局財險司（再保險司）司長尹江鰲今日在2025陸家嘴論壇專場活動上表示，保險是經濟社會風險管理的重要工具，再保險是保險市場穩定運行的「調節器」，是保險的「保險」，中國實體經濟體量領先，保險大有可為，再保險亦應當有所作為。尹江鰲並認為，「在當前全球保險市場格局下，再保險中心作為上海國際金融中心建設的一個增長點，推動建設肯定是不容易的，但事在人為」。



*今年以來再保險業務登記規模達489億*



尹江鰲指出，上海市委金融辦、上海金融監管局、上海保交所等前期做了大量工作，再保險登記交易中心已正式起步。今年以來，平台再保險業務登記規模達489億元（人民幣．下同），線上交易規模達21億元。他表示，還需要大家加大支持，各財險、人身險、再保險公司要廣泛參與，尤其是大公司要帶頭參與，「大家要一起共建平台，推動登記量和交易量提升，這樣才能形成集聚效應，也有利於行業」。同時，還需要上海保交所及再保險登記交易中心把平台的運行規則等制訂好。(sl)