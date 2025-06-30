19/06/2025 11:52

【ＡＩ】李書福、王興興對談AI發展、產業未來、人才培養等

《經濟通通訊社19日專訊》吉利控股集團今日在微博發布集團董事長李書福與宇樹科技創始人王興興首次同框對話的視頻，兩人圍繞AI產業未來、AI時代人才培養等，為即將畢業的大學生提供寶貴意見。



談到對AI發展的看法時，王興興稱，隨著語言模型等AI技術的顯著進步，人們的學習方式以及新技術探索途徑發生了變革。他認為，AI技術的發展讓學習新知識變得更加容易，這也使得明確發展方向變得尤為重要。無論是個人職業規劃，還是確定學習內容與產品研發方向，都需要更加精準的判斷。



*宇樹將研發更先進機器人以解放生產力*



王興興指，這一趨勢對企業同樣意義重大。以宇樹科技為例，公司要緊密關注職業行業未來的發展方向，致力於研發更先進的機器人產品，推動機器人AI技術持續進步，實現通過機器人作業解放生產力的目標。他並認為，通用AI與通用機器人之間存在著相輔相成的關係，AI和機器人將改變整個生產力結構，甚至有可能憑借技術進步推動全球溫飽問題的解決，為全人類帶來福祉。



李書福則指出，AI的興起標誌著人工智能時代的全面到來，這並非單一技術的突破，而是將徹底改變人類社會競爭方式與形態的革命性進程。但李書福也提醒，隨著AI的發展，人類也將會面對人工智能帶來的史無前例的挑戰，需要做好準備。



*李書福：員工應相互學習共同提升，增強公司競爭力*



至於人才培養，李書福回憶起公司創業初期僅有寥寥數人，那時對人才的需求相對簡單，但隨著企業發展壯大，他深刻認識到，任何一個崗位上的員工若工作不到位，都可能影響公司大局。因此，他強調企業內部員工之間應相互學習、相互鼓勵，共同提升，以此增強公司的整體競爭力。李書福並提到，吉利公司的人才理念是「人人是人才，人人是老師，人人是學生，人人可成才」。



王興興表示則將其團隊的人才大致分為三類--頂尖人才、優秀人才、相對普通的人才，認為頂尖人才是能獨立且全方位地完成任務，還能發掘新方向自主開展調研、篩選與評估，確定有價值的技術，並在未來幾年將其獨立落實，這種人才是推動社會和公司進步的關鍵，若能達到這一水平，在任何公司都能擔任高級管理職位；優秀人才能精準且高質量地將項目或產品實現，是在公司中非常出色的存在；相對普通的人才雖有任務要求作為指引，但在執行過程中可能會偶爾出現偏差，需在工作中更加認真、仔細對待每個問題，避免偏離目標。(sl)



