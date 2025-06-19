19/06/2025 15:15

【陸家嘴論壇】倫敦金融城：冀吸引中企上市，從香港IPO熱取經

《經濟通通訊社19日專訊》在倫敦股市萎縮和歐洲各地交易匱乏之際，倫敦正尋求吸引更多中國企業在其證券交易所上市。倫敦金融城的政策主席克里斯．海沃德在上海出席陸家嘴論壇期間接受《彭博》採訪時表示，「我們需要在倫敦進行更多IPO」，稱倫敦城政府可以為中國企業提供在英國獲得客戶和融資的機會，並通過倫敦與上海的互聯互通計劃推動它們在倫敦上市。倫敦城還可以鼓勵英國企業在上海證券交易所籌集資金和上市。



海沃德稱，他從香港今年上半年成功引發首次公開招股(IPO)熱潮中吸取經驗，「必須積極主動地去鼓勵企業在你的交易所上市」。他本周晚些時候將前往香港探討IPO事宜。



報道指，中國在2019年推出與倫敦股市的互聯互通安排，允許上市公司在對方交易所發行存託憑證。該計劃後來擴展到瑞士和德國。六年過去，只有包括華泰證券在內的少數幾家中國公司在倫敦上市，總融資額66億美元，交易也波瀾不驚。



北京和倫敦今年早些時候承諾深化經濟和金融聯繫，並承諾努力推動中英股市互聯互通運行。(sl)