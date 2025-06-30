19/06/2025 17:29

【ＡＩ】宇樹科技據報完成C輪融資交割 騰訊、阿里、吉利等領投

《經濟通通訊社19日專訊》據多家內媒報道，宇樹科技已經完成了始於去年底C輪融資的交割，由中國移動旗下基金、騰訊、錦秋資本、阿里、螞蟻、吉利資本共同領投，絕大部分老股東參與了跟投。



報道指，有原本希望參與C輪融資的潛在產業投資方後來也購買了宇樹的部分老股。論知名度、影響力和實際出貨量，宇樹的機器狗和人形機器人都位居中國乃至世界前列。據多方行業信息，今年上半年，宇樹部分老股交易的估值已超過150億元人民幣。



今年5月，宇樹科技向合作夥伴發布通知，因公司發展需要，杭州宇樹科技有限公司即日起名稱變更為杭州宇樹科技股份有限公司。據悉，有限公司改制為股份有限公司的核心好處包括拓寬融資渠道、規範治理結構、提升品牌形象、增強股權流動性以及優化法律責任形式。(jq)