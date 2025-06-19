19/06/2025 15:51

【陸家嘴論壇】保交所：三階段發展上海國際再保險登記交易中心

《經濟通通訊社19日專訊》上海保險交易所董事長王哲今日在2025陸家嘴論壇「再保險高質量發展」專題會上表示，建設上海國際再保險登記交易中心是一項系統工程，不可能一蹴而就。對比研究國際保險中心的發展歷程，初步擬定了「三階段」的發展路徑。



具體來看：1.0階段，服務境內交易。推動境內機構率先應用，不斷完善制度規則、市場培育、法律體系的建設，迭代優化市場功能，加快形成具有一定規模和影響力的交易市場體系，為可持續和國際化發展奠定堅實基礎；



2.0階段，服務跨境交易。市場規模越是集聚，就越能持續釋放集中交易、清結算的效率紅利和風控能力，進而成為跨境交易的首選，更好地對接全球規則，不斷迭代升級，提升市場影響力、輻射力和吸引力；



3.0階段，服務全球風險治理。將上海國際再保險登記交易中心發展成為具有國際影響力的再保險業務集散地，提升承保聚合能力和關鍵領域的風險定價能力，逐步輻射「兩頭在外」的離岸業務。(sl)