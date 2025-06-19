19/06/2025 09:55

【外圍經濟】新西蘭經濟復甦加速，2025年增長前景樂觀

《經濟通通訊社19日專訊》隨著中央銀行降低利率及出口激增，新西蘭在2024年經濟衰退後的復甦步伐在首季度加快。



根據新西蘭統計局周四（19日）公布的數據，至3月的三個月內，國內生產總值增長0.8%，較第四季度修正後的0.5%增速有所提升，表現略好於經濟學家預期的0.7%。



ASB銀行首席經濟學家指出，經濟修復正在進行，但有顯著風險，特別是中東地區的地緣政治惡化可能進一步推高通脹。



在GDP報告發布後，新西蘭元未有明顯變化，兌美元報價為60.29美仙，兩年期政府債券孳息率上升2個基點，達到3.44厘。(rc)