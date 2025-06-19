19/06/2025 09:56

【美債動盪】外國國債持有量在4月市場動盪中接近歷史高位

《經濟通通訊社19日專訊》儘管美國總統特朗普加徵關稅的做法引起金融市場大幅動盪，但4月外國投資者持有的美國國債仍維持在紀錄高位附近。



美國財政部周三（18日）公布的數據顯示，當月海外總持倉在9.01萬億美元，按月僅下降360億美元，規模為史上次高。減少主要反映外國私人投資者對美國票據和債券的淨拋售。官方實體則是長期美國國債的淨買家。



數據顯示，日本和英國的倉位增加，而中國則減少持有。外國持倉總量的下降符合一些市場參與者的預期。



作為美國國債最大的境外持有者，日本4月增持了37億美元，達到1.13萬億美元。中國在3月就拱手將第二大債權國的位置讓給了英國，4月再次減持82億美元至7570億美元。



受特朗普關稅、邊境安全甚至吞併壓力影響，加拿大持有的美債減少了578億美元，至3684億美元，但仍然高於1月的水平。(rc)