19/06/2025 10:53

【外圍經濟】澳洲5月就業人數意外下降，因兼職職位減少

《經濟通通訊社19日專訊》澳洲5月就業人數意外下降，但因求職人數減少，失業率維持穩定，顯示勞動市場較寬鬆。



澳洲統計局周四（19日）公布的數據顯示，澳洲5月就業人數下降2500人，因兼職崗位減少所致，而全職崗位有所增加，經濟學家此前預期就業人數將增加21200人。失業率維持在4.1%，勞動參與率則小幅下降至67%。



儘管失業率仍然較低，但自2024年12月以來就穩定上升，維持在4%及以上，而在新冠疫情後，失業率曾一度降至3.4%的低點。



數據公布後，澳元維持跌勢，對政策敏感的澳洲3年期國債孳息率基本持平。(rc)