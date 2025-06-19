19/06/2025 14:19

【美國議息】摩根大通策略師凱利：聯儲局或維持利率不變到年底

《經濟通通訊社19日專訊》摩根大通資產管理首席全球策略師凱利(David Kelly)表示，聯儲局可能會維持利率不變直到今年底。



他指出，如果關稅導致通脹預期上升，到2026年這種影響將逐漸消退。到明年年底，經濟應該會降溫，通脹也會回落，或許屆時聯儲局會降息。他認為現在別屏息等待聯儲局降息，因為聯儲局似乎無意這麼做。



與此同時，摩根士丹利投資管理組合解決方案集團投資總監卡倫(Jim Caron)表示，聯儲局此次會議的重大消息是，今年不希望降息的委員人數有所增加。



他表示，呼籲不降息的人數從4人增至7人，現時正朝著未來不降息的環境邁進。(rc)