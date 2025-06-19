19/06/2025 14:38

【ＡＩ】金融時報：微軟準備好退出與OpenAI的談判

《經濟通通訊社19日專訊》英國《金融時報》引述知情人士報道，微軟準備好退出與OpenAI的談判。



報道指，如果雙方仍無法就關鍵問題達成一致，如微軟未來在OpenAI的持股規模，微軟已考慮暫停與OpenAI的複雜磋商。



微軟和OpenAI在給《金融時報》的聯合聲明中表示：「我們建立了長期及富有成效的合作關係，為所有人帶來了卓越的AI工具。談判正在進行中，我們對在未來幾年將繼續共同發展持樂觀態度。」



*微軟據悉計劃裁員數千人*



此外，知情人士透露，微軟計劃裁員數千人，尤其集中在銷售部門。這是該公司在人工智能領域大規模投入背景下，進一步精簡員工規模的最新舉措。



此次裁員預計將在下個月初微軟財年結束後宣布，但具體時間仍可能調整。



微軟拒絕置評。(rc)