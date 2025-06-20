20/06/2025 07:52

《國金頭條》美國六月節休市一天，特朗普兩周內決定是否攻伊朗

《經濟通通訊社20日專訊》周四（19日）為美國六月節，美股休市一天。美國總統特朗普的發言人表示，特朗普將在兩周內決定是否打擊伊朗。此際正值以色列襲擊了伊朗更多的核設施，並警告稱其可能會推翻德黑蘭領導層。



六月節是為了紀念美國奴隸制終結，是美國10個官方股市假日之一，2021年才被合法化，是美國自1983年的「馬丁路德金紀念日」以來，新增的第一個全國法定節日。



美匯指數窄幅上落，報98.6756，跌0.1124%。美元兌日圓上漲0.06%，報145.54。英鎊兌美元下跌0.01%，報1.3463美元。歐元兌美元持平。



受特朗普暫未決定出兵消息影響，紐約期金跌0.6%，至每盎司3386.75美元。原油小漲，但漲幅收窄，紐約期油上漲0.5%，至每桶74美元左右。(jf)