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即時更新：20/06/2025 08:45
可賣空股票總成交
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(16.746%)
更新：19/06/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,359.87
-2.24
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滬深300
3,839.48
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深証成指
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MSCI中國A50
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