18/06/2025 17:39

【中東戰火】伊朗國營電視台暗示動核，警告將發生銘記數世紀大事

《經濟通通訊社18日專訊》以色列日前突襲伊朗多處核設施，並斬首該國軍方高層及核子科學家，中東陷入戰爭邊緣。美國總統特朗普在社交網站呼籲伊朗投降，但伊朗國營傳媒公開一則手摸核彈、配有「可能」文字的影片，稱今晚會是驚喜之夜，「世界將銘記數世紀」。哈梅內伊亦在X上發文，以波斯語稱「戰爭開始」，配以大量炮彈火球襲落一座古城的圖片，一名站著的男子手握長劍。哈梅內伊接著又以英語發文，稱必須給予猶太復國主義者的恐怖分子政權強烈回應。



*伊朗兩座離心機生產設施料遭襲*



以色列總理內塔尼亞胡在預先錄製的網上新聞發布會上表示，指出至今已剷除10名伊朗高級核科學家，行動不會停止，仍有一些目標，會找到他們。他形容以色列對伊朗納坦茲鈾濃縮設施實施極其沉重的打擊，摧毀製造離心機的工廠，正在有系統地持續摧毀伊朗核目標，並逐個打擊導彈製造工廠。國際原子能機構在X上發帖，確認伊朗兩座離心機生產設施遭襲擊。



*伊朗警告若美插手將作出回應*



伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表Ali Bahreini表示，如果伊朗認定美國直接參與以色列對伊朗的打擊時，將會對美國做出回應。他又表示伊朗的防禦系統已經在一定程度上阻止了襲擊，到目前為止沒有太大的輻射擔憂。(ey)