20/06/2025 08:45

【外圍經濟】日本核心通脹率突破兩年新高，米價暴漲逾倍支持加息

《經濟通通訊社20日專訊》日本5月剔除生鮮食品的核心通脹率攀升至3.7%，為2023年1月以來的最高水平，給日本央行帶來了更大的加息壓力，以對抗通脹。同時，也令即將迎戰7月參議院選舉的執政自民黨帶來困擾。



該數據高於經濟學家預期的3.6%，也高於4月的3.5%。同期，日本大米價格同比上漲了101.7%，創半個多世紀以來的最大漲幅。期間，日本政府動用了緊急儲備大米，以抑制大米價格上漲。



5月份整體通脹率為3.5%，低於4月份的3.6%。這標誌著通脹率連續第38個月超過日本央行2%的目標。剔除生鮮食品和能源的價格，最為受到日本央行密切關注的通脹指標，從4月的3%攀升至3.3%。



日本央行在本周的貨幣政策會議後將利率維持在0.5厘不變。央行行長植田和男在國會表示：「一旦我們更加確信潛在通脹率將接近2%，或徘徊在該水平附近」，就將繼續加息。(jf)