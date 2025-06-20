20/06/2025 09:38

【關稅戰】澳洲國有基金陸續減持美債，擔憂特朗普關稅風險

《經濟通通訊社20日專訊》澳洲一些最大的投資基金擔憂特朗普總統的關稅和稅收計劃，正在減持美國國債。其中，管理著300億美元資產的國有基金Funds SA，已轉向減持美國主權債務。



Funds SA首席投資官Con Michalakis表示，美國財政的不確定性，以及國債收益率與債券風險不匹配，使得美債的吸引力下降。他表示，該基金公司目前持有的美國國債比重，比其目標配置低了幾個百分點。



此外，管理著860億美元資產、政府運營的昆士蘭投資公司表示，其幫助管理金的部分客戶正在減少對美國國債的敞口。



分析指，美國總統特朗普重塑全球貿易和美國經濟的嘗試，正在削弱人們對“美國例外論”交易的支持(jf)