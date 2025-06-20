20/06/2025 09:53

【關稅戰】加拿大總理：下月調整對美鋼鋁稅，是加是減還看特朗普

《經濟通通訊社20日專訊》加拿大政府周四（19日）發表聲明稱，如果與特朗普政府的貿易談判陷入僵局，或將在下月21日提高對美國鋼鐵和鋁產品的進口關稅。



加拿大總理卡尼在新聞發布會上表示，加拿大對美國鋼鐵和鋁產品的反制關稅將在當日上調或下調，這取決於與特朗普的談判結果。



卡尼稱：「我們當然會本著誠意繼續這些談判，與此同時，我們必須加強國內實力，保護加拿大工人和企業免受美國目前存在的不公平關稅的影響。」



聲明還稱，加拿大政府還將為聯邦項目引入新規則，限制其僅能使用加拿大生產的鋼鐵和鋁，或由「可靠的貿易夥伴」，通過貿易協定提供互惠准入。



*卡尼：談判不符合本國利益就不簽*



卡尼強調：「這是一場談判，如果它符合加拿大的利益，我們就會簽署。如果不是，我們就不會簽。」



受此消息影響，加拿大鋼鐵制造商Algoma Steel Group一度上漲7.9%，至3月5日以來最高盤中水平，隨後回吐漲幅。



目前，美國對外國鋼鐵和鋁征收50%的關稅，加拿大對美國制造的鋼鐵和鋁產品征收25%的反制關稅。兩國目前正在就一項貿易協議進行談判，臨時截止日期為7月中旬。(jf)