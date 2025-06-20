20/06/2025 10:07

【中東戰火】以總理：無論美國是否加入，以軍都能摧毀伊朗核設施

《經濟通通訊社20日專訊》美國總統特朗普周四（19日）決定將美軍參與攻擊伊朗的期限延後兩周，以色列總理內塔尼亞胡隨即強調，以軍有能力摧毀伊朗所有核設施，包括位於山區的福爾多地下核設施。



內塔尼亞胡接受採訪時表示，以軍已摧毀伊朗一半以上的導彈發射器。無論美國總統特朗普是否決定加入對伊朗的空襲，以色列都有能力清除所有打擊目標，包括伊朗所有核設施。



不過他亦放鬆口吻說，以色列對伊朗採取軍事行動，並非謀求實現伊朗政權更迭，但不排除發生的可能性。



另一方面，伊朗國家利益委員會成員雷扎伊表示，伊朗已將所有濃縮核材料轉移至安全地點。伊朗警方則在德黑蘭省西部地區警方表示，近期共拘捕24名涉嫌以色列間諜。當局還在過去幾日擊落了十多架以色列軍方的微型無人機。(jf)