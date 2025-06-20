20/06/2025 11:47

【中東戰火】特朗普攻伊舉棋未定，亞股窄幅波動，原油及美元受壓

《經濟通通訊社20日專訊》亞股周五（20日）漲跌互現，大多窄幅波動，特朗普權衡是否打擊伊朗，令投資者保持謹慎。MSCI亞太地區指數上漲0.1%，報196.92點。日經225指數下跌0.1%，報38441.23點。



由於美國立即參戰的風險降低，布蘭特期油周五跌逾2%，回落至每桶77美元附近。現貨金價走低，料出現三周來首個周線跌幅。



G-10貨幣兌美元普漲。日本核心CPI漲幅超預期，加大日本央行加息可能性，提振日圓走高。美元兌日圓下跌0.08%，報145.34。



白宮稱特朗普將在兩周內決定，是否加入以色列對伊軍事行動，但這並沒有緩解對美國若參戰局勢將進一步升級，以及能源價格可能推動通脹重新抬頭的擔憂。(jf)